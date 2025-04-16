ЗСУ розгромили ворога у Харківській області: знищили БМП, "Урали" та піхоту

Оператори безпілотних систем Третьої штурмової бригади "вполювали" ворожі цілі на Харківщині - бойову машину піхоти (БМП), кілька вантажівок "Урал", артилерію та живу силу ворога.

"Третя штурмова продовжує кошмарити ворога на відтинках Харківщини. Розвалили БМП-3, декілька Уралів, мінуснули антену та генератор. Уразили живу силу противника в укритті, поцілили у ворожу арту, добили залишки піхоти", - розповіли військові.

Влучну роботу операторів бригади показали на відео.

Успіхи українських військових

Сьогодні бійці 412 окремого полку Безпілотних систем Nemesis виявили та уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація" на Донецькому напрямку.

Також ударні дрони ЗСУ вполювали гаубицю та засоби зв'язку окупантів. Втрат противнику завдали бійці окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Крила Омеги".

ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Раніше українські бійці у Харківській області завдали влучних ударів і вразили танк, БМП, склад і піхоту окупаційної армії.

А українські танкісти впритул знищили позиції окупантів в Донецькій області. Момент потужного удару показали на відео.