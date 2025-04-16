Росіяни знову втратили солдат: за добу понад 1000 військових
За останню добу, с 15 на 16 квітня, російські втратили на фронті 1050 солдатів. Також ЗСУ знищили понад сотню дронів та автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 936 210 (+1050) осіб;
- танків - 10 638 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 22 163 (+13) од.;
- артилерійських систем - 26 377 (+87) од.;
- РСЗВ - 1364 од.;
- засоби ППО - 1132 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 32 837 (+146) од.;
- крилатих ракет - 3145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 44 472 (+133) од.;
- спеціальної техніки - 3804 (+3) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на вечір 15 квітня, на фронті протягом доби відбулося 87 бойових зіткнень. Найгарячішими були Покровський, Торецький та Лиманський напрямки.
Зокрема, на Покровському напрямку ворог намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривали. Також ЗСУ знешкодили 200 окупантів, з них 99 - безповоротно.
Детальніше про звіт Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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