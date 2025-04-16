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ЗСУ уразили російську артилерійську установку "Акація" на Донецькому напрямку (відео)

Середа 16 квітня 2025 20:15
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ЗСУ уразили російську артилерійську установку "Акація" на Донецькому напрямку (відео) Фото: ЗСУ уразили російську артилерійську установку "Акація" на Донецькому напрямку (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 412 окремого полку Безпілотних систем Nemesis виявили та уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація" на Донецькому напрямку. Роботу дронів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram полку.

Як зазначається, "Акація" призначена для знищення й придушення засобів ядерного нападу, артилерії, танків, живої сили, руйнування оборонних споруд противника тощо. САУ оснащена обладнанням для самовкопуваня, що дозволяє за 20-40 хвилин обладнати окоп для стрільби.

"Однак ця "Акація" вже не стрілятиме. "Бомбер" Nemesis зробив її небоєздатною і наблизив до стану брухту в рамках завдань зі знищення ворожої артилерії", - підкреслили українські бійці.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 936 тисяч військових.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1050 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем, 146 дронів та іншу техніку ворога.

Також сьогодні ми повідомляли, що українські воїни завдали влучного удару по позиціях російських окупантів на Східному напрямку фронту. У підсумку ворог лишився зв'язку та озброєння.

А українські танкісти впритул знищили позиції окупантів в Донецькій області. Момент потужного удару показали на відео.

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