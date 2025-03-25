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ВСУ разбили колонну вражеской бронетехники на Новопавловском направлении (видео)

Вторник 25 марта 2025 20:34
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ВСУ разбили колонну вражеской бронетехники на Новопавловском направлении (видео) Фото: ВСУ разбили колонну вражеской бронетехники на Новопавловском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Новопавловском направлении бойцы 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко отбили вражеский штурм и остановили колонну бронетехники дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как сообщается, в голове вражеской колонны шел танк с крепкой броне- и антидроновой защитой. Украинские аэроразведчики вовремя заметили колонну и сразу начали бить по ней. Часть техники удалось остановить.

Однако один из танков стремительно приближался к оборонительным укреплениям украинских бойцов. Его не останавливали даже минно-взрывные заграждения, установленные на дороге.

Лишь после третьего взрыва танк остановился и был добит дронами-камикадзе.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 905 тысяч оккупантов.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему и другую технику врага.

Также сегодня украинские бойцы уничтожили скрытую штурмовую технику россиян в Серебрянском лесу.

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