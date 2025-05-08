ЗСУ про путінське "перемир'я": вже понад 50 боєзіткнень, відповідаємо дзеркально

"Політичну складову так званого чергового "перемир'я", оголошеного російським диктатором, не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак, змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано більше 50 боєзіткнень з противником", - зазначив речник.

Як відзначив Волошин, штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Але більшість боєзіткнень було зафіксовано на ключових напрямках - Покровському та Новопавлівському.

Речник додав, що українські військові в межах оборонної операції відповідають дзеркально на дії російських окупантів.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", - сказав Волошин.