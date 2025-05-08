ВСУ о путинском "перемирии": уже более 50 боестолкновений, отвечаем зеркально

"Политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором, не буду комментировать. Это не относится к нашей компетенции. Однако, вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", - отметил спикер.

Как подчеркнул Волошин, штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта. Но большинство боестолкновений было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском.

Спикер добавил, что украинские военные в рамках оборонительной операции отвечают зеркально на действия российских оккупантов.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", - сказал Волошин.