ЗСУ проводять успішні операції на кількох напрямках, - Манько

Ситуація на Добропільському напрямку

Валентин Манько зазначив, що українські війська успішно проводять операцію, яка вже завершилася трьома етапами оточення. Ворог кидає всі сили на цей напрямок, намагаючись відстояти свої позиції.

Однак, як повідомив Манько, логістика окупантів порушена, а їхні підрозділи вже відрізані один від одного.

"Не будемо загадувати, але поки операція йде дуже вдало. Дійдемо до того, що ми їх всіх повбиваємо в цих оточеннях або вони всі поздаються", - прокоментував він.

Наступ на Новопавлівський напрямок та бої на Дніпропетровщині

Манько закликав не вірити російській пропаганді, яка поширює інформацію про нібито захоплення населених пунктів. Він пояснив, що противник дійсно може заходити в села невеликими групами, але це не означає повноцінну окупацію.

"Населений пункт вважається їхнім тільки тоді, коли вони повноцінно зайшли, виставились і закріпились. Такого у нас не відбулося, такого немає", — підкреслив він.

За його словами, ЗСУ ефективно вибивають ворога, який намагається просунутися, щоб розтягнути українські війська від Покровського фронту.

Інші ділянки фронту

Також Манько розповів про успіхи ЗСУ на інших напрямках:

Запорізький напрямок: українські сили зупинили потужний наступ ворога, який міг бути більшим, ніж на Покровському напрямку.

українські сили зупинили потужний наступ ворога, який міг бути більшим, ніж на Покровському напрямку. Степногірськ, Плавні, Приморське: триває зачистка цих населених пунктів.

триває зачистка цих населених пунктів. Сумщина: українські війська відтісняють противника до кордону.

Начальник Управління штурмових підрозділів також наголосив на важливості підтримки ЗСУ, закликавши вірити українським військовим, а не "диванним експертам" і російській пропаганді.