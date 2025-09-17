ua en ru
Українські штурмовики зачистили Панківку на Добропільському напрямку

Середа 17 вересня 2025 12:26
Українські штурмовики зачистили Панківку на Добропільському напрямку Фото: українські військові зачистили Панківку від окупантів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У зачистці населеного пункту Панківка на Донеччині від військ РФ взяли участь штурмовики 225 ОШП у взаємодії з бійцями "Азову".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram начальника Управління Штурмових підрозділів Валентина Манька.

Як повідомив Манько, 1-й штурмовий батальйон "Чорний Лебідь" 225-го ОШП, у тісній взаємодії з бійцями 1-го АК НГУ "Азов" успішно провів зачистку населеного пункту Панківка.

"Це черговий доказ злагодженої роботи українських штурмових підрозділів: у тісній взаємодії з бійцями 1-го АК НГУ "Азов" продовжується операція з ліквідації ворожого прориву на Добропільському напрямку", - зазначив начальник Управління Штурмових підрозділів.

Українські бійці зачистили від росіян Панківку на ДонеччиніФото: звільнена Панківка в Донецькій області

Зазначимо, Панківка - село у Покровському районі на Донеччині, розташована у приблизно 20 км на схід від Добропілля.

Нагадаємо, Валентин Манько повідомив, що на Добропільському напрямку українські війська проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців - противник опинився в оперативному оточенні, а його втрати у кілька разів перевищують українські.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.

