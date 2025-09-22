РФ активізувала штурми Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів (відео)
Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ та намагаються блокувати українську логістику на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ та намагаються блокувати українську логістику на Покровському напрямку.
"Домінуючою тактикою противника стає інфільтрація - спроби проникнути невеликими групами, оминаючи передові позиції наших військових", - йдеться у заяві корпусу.
У командуванні уточнили, що днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів українські воїни знищили загарбників, і загрози накопичення сил ворога там немає.
Також повідомляється, що противник здійснює цілодобову розвідку та активно застосовує дрони.
"Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних БпЛА", - зазначили у корпусі.
За словами військових, українські підрозділи діють відповідно до ситуації, дистанційно мінують шляхи просування ворога, використовують вогневі групи та дрони, а у разі необхідності створюють додаткові інженерні загородження.
"Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просування ворога, а й на збереження життя українських військових", - наголосили у 7 корпусі ШР ДШВ.
У заяві підкреслюється, що обстановка перебуває під контролем у тісній взаємодії зі старшим командуванням.
Бої на Покровському напрямку
Раніше ми писали про те, що офіцер бригади "Спартан" капітан Артем Шолудько розповів, що росіяни змінили свою тактику на Покровському напрямку. Зокрема, тепер окупанти застосовують малі піхотні групи за підтримки мототехніки та автотранспорту - ворог став рідше застосовувати бронетехніку.
Окрім цього деякі ЗМІ писали, про ймовірний "прорив" росіян під Покровськом. Попри це заступник командира бригади "Рубіж" НГУ Андрій Крищенко розповів, що ситуація під Покровськом зараз стабілізувалася.
Сьогодні ж ми писали, що за даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, зокрема на північний схід від Чунишиного та в центральній частині Новопавлівки.