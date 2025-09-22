ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ активізувала штурми Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів (відео)

Понеділок 22 вересня 2025 10:55
UA EN RU
РФ активізувала штурми Покровська: у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів (відео) Фото: у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Покровськом (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ та намагаються блокувати українську логістику на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ та намагаються блокувати українську логістику на Покровському напрямку.

"Домінуючою тактикою противника стає інфільтрація - спроби проникнути невеликими групами, оминаючи передові позиції наших військових", - йдеться у заяві корпусу.

У командуванні уточнили, що днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів українські воїни знищили загарбників, і загрози накопичення сил ворога там немає.

Також повідомляється, що противник здійснює цілодобову розвідку та активно застосовує дрони.

"Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних БпЛА", - зазначили у корпусі.

За словами військових, українські підрозділи діють відповідно до ситуації, дистанційно мінують шляхи просування ворога, використовують вогневі групи та дрони, а у разі необхідності створюють додаткові інженерні загородження.

"Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просування ворога, а й на збереження життя українських військових", - наголосили у 7 корпусі ШР ДШВ.

У заяві підкреслюється, що обстановка перебуває під контролем у тісній взаємодії зі старшим командуванням.

Бої на Покровському напрямку

Раніше ми писали про те, що офіцер бригади "Спартан" капітан Артем Шолудько розповів, що росіяни змінили свою тактику на Покровському напрямку. Зокрема, тепер окупанти застосовують малі піхотні групи за підтримки мототехніки та автотранспорту - ворог став рідше застосовувати бронетехніку.

Окрім цього деякі ЗМІ писали, про ймовірний "прорив" росіян під Покровськом. Попри це заступник командира бригади "Рубіж" НГУ Андрій Крищенко розповів, що ситуація під Покровськом зараз стабілізувалася.

Сьогодні ж ми писали, що за даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, зокрема на північний схід від Чунишиного та в центральній частині Новопавлівки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Покровськ
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"