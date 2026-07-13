Супутники NASA виявили нові пожежі в Азовському морі: під ударом танкери РФ
Супутникова система NASA знову зафіксувала осередки пожеж в акваторії Азовського моря. Також спалах виявлено на інфраструктурі залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу Exilenova+.
Що зафіксували супутники
За даними системи супутникового моніторингу NASA FIRMS, в акваторії Азовського моря знову з'явилися теплові аномалії, що свідчать про пожежі.
Ці дані можуть вказувати на нові удари по танкерах так званого тіньового флоту Росії, який використовується для перевезення нафти в обхід міжнародних обмежень.
Супутникові знімки підтверджують появу нових осередків спалаху в районі, де раніше вже фіксувалися атаки на російські судна.
Під ударом логістика
Окрім пожеж в Азовському морі, система NASA FIRMS зареєструвала спалах на території залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї.
Цей транспортний вузол відіграє у логістиці Росії, забезпечуючи перевезення у бік тимчасово окупованого Криму. Через нього проходять залізничні маршрути, які використовуються для постачання півострова.
Офіційних коментарів російської сторони щодо причин пожеж та можливих пошкоджень об'єктів на момент публікації не надходило.
Нагадуємо, що ввечері 12 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. В Одеському районі внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та комерційний об'єкт. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували, а інформація щодо можливих постраждалих на той момент уточнювалася.