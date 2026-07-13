Супутники NASA виявили нові пожежі в Азовському морі: під ударом танкери РФ

Супутникова система NASA знову зафіксувала осередки пожеж в акваторії Азовського моря. Також спалах виявлено на інфраструктурі залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу Exilenova+.

Що зафіксували супутники

За даними системи супутникового моніторингу NASA FIRMS, в акваторії Азовського моря знову з'явилися теплові аномалії, що свідчать про пожежі.

Ці дані можуть вказувати на нові удари по танкерах так званого тіньового флоту Росії, який використовується для перевезення нафти в обхід міжнародних обмежень.

Супутникові знімки підтверджують появу нових осередків спалаху в районі, де раніше вже фіксувалися атаки на російські судна.

Під ударом логістика

Окрім пожеж в Азовському морі, система NASA FIRMS зареєструвала спалах на території залізничної станції "Кавказ" у Краснодарському краї.

Цей транспортний вузол відіграє у логістиці Росії, забезпечуючи перевезення у бік тимчасово окупованого Криму. Через нього проходять залізничні маршрути, які використовуються для постачання півострова.

Офіційних коментарів російської сторони щодо причин пожеж та можливих пошкоджень об'єктів на момент публікації не надходило.