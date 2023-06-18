ЗСУ протягом доби знищили більше чотирьох російських рот на Таврійському напрямку

"Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога", - пише Тарнавський.

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", наші воїни знищили та пошкодили 77 одиниць військової техніки противника, зокрема:

вертоліт Ка-52;

24 танки;

12 одиниць БМП;

5 ББМ;

3 МТЛБ;

2 БТР;

2 БпЛА "Орлан-10";

БпЛА "Zala";

протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними, станом на ранок 18 червня, Російська Федерація втратила близько 219 820 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 650 російських солдатів.

Також варто додати, що вчора, 18 червня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомляв про те, що наші воїни знищили більше п'яти ворожих рот. Зокрема військові пошкодили й знищили вертоліт, більше десятка танків й не тільки.