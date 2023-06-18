ВСУ за сутки уничтожили более четырех российских рот на Таврическом направлении

"Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага", - пишет Тарнавский.

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наши воины уничтожили и повредили 77 единиц военной техники противника, в частности:

вертолет Ка-52;

24 танка;

12 единиц БМП;

5 ББМ;

3 МТЛБ;

2 БТР;

2 БпЛА "Орлан-10";

БПЛА "Zala";

противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

Также были уничтожены 12 мест хранения боеприпасов россиян.

Потери России в войне

Согласно последним данным, по состоянию на утро 18 июня, Российская Федерация потеряла около 219 820 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 650 русских солдат.

Также следует добавить, что вчера, 18 июня, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщал о том, что наши воины уничтожили более пяти вражеских рот. В частности, военные повредили и уничтожили вертолет, более десятка танков и не только.