ВСУ за сутки уничтожили более четырех российских рот на Таврическом направлении

На Таврическом направлении в течение суток украинские воины осуществили 1829 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага", - пишет Тарнавский.
По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наши воины уничтожили и повредили 77 единиц военной техники противника, в частности:
Также были уничтожены 12 мест хранения боеприпасов россиян.
Согласно последним данным, по состоянию на утро 18 июня, Российская Федерация потеряла около 219 820 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 650 русских солдат.
Также следует добавить, что вчера, 18 июня, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщал о том, что наши воины уничтожили более пяти вражеских рот. В частности, военные повредили и уничтожили вертолет, более десятка танков и не только.
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