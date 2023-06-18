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ВСУ за сутки уничтожили более четырех российских рот на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Таврическом направлении в течение суток украинские воины осуществили 1829 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага", - пишет Тарнавский.

По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наши воины уничтожили и повредили 77 единиц военной техники противника, в частности:

  • вертолет Ка-52;
  • 24 танка;
  • 12 единиц БМП;
  • 5 ББМ;
  • 3 МТЛБ;
  • 2 БТР;
  • 2 БпЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Zala";
  • противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

Также были уничтожены 12 мест хранения боеприпасов россиян.

Потери России в войне

Согласно последним данным, по состоянию на утро 18 июня, Российская Федерация потеряла около 219 820 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 650 русских солдат.

Также следует добавить, что вчера, 18 июня, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщал о том, что наши воины уничтожили более пяти вражеских рот. В частности, военные повредили и уничтожили вертолет, более десятка танков и не только.

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