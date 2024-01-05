ЗСУ протягом доби знищили 3 БпЛА над Херсонською областю, показали відео роботи

Протягом доби, 5 січня, наші воїни "приземлили" три російських розвідувальних безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Південь".

"Упродовж дня 05 січня 2024 року на Херсонщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено 3 російські розвідувальні безпілотники: 2 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 БпЛА "Орлан-10", - пише Повітряне командування "Південь".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 січня, українські воїни ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 363 070 військових.

Тим часом Сили спеціальних операцій ЗС України показали роботу на Запорізькому напрямку. Відпрацювали "Хаймарсом" по двох російських САУ "Нона-С".

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 470 терористів й знищили 68 одиниць техніки ворога, зокрема: