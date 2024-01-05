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Десятки артсистем та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 08:19
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Десятки артсистем та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 5 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 арсистем та 40 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 363 070 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків - 6011 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 11142 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 8604 (+30) од.;
  • РСЗВ - 949 (+2) од.;
  • засоби ППО - 631 (+1) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18) од.;
  • крилаті ракети - 1786 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11463 (+40) од.;
  • спеціальна техніка - 1313 (+9) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація уразила 4 артилерійських засоби противника.

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