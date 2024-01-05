Десятки артсистем та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 5 січня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 арсистем та 40 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 363 070 (+790) осіб ліквідовано;

танків - 6011 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 11142 (+14) од.;

артилерійських систем - 8604 (+30) од.;

РСЗВ - 949 (+2) од.;

засоби ППО - 631 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18) од.;

крилаті ракети - 1786 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11463 (+40) од.;

спеціальна техніка - 1313 (+9) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація уразила 4 артилерійських засоби противника.