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ВСУ в течение суток уничтожили 3 БпЛА над Херсонской областью, показали видео работы

Пятница 05 января 2024 18:37
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ВСУ в течение суток уничтожили 3 БпЛА над Херсонской областью, показали видео работы Фото: ВСУ в течение суток уничтожили 3 БпЛА над Херсонской областью, показали видео работы (t.me/milinua)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 5 января, наши воины "приземлили" три российских разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Юг".

"В течение дня 05 января 2024 года в Херсонской области воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожено 3 российских разведывательных беспилотника: 2 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА "Орлан-10", - пишет Воздушное командование "Юг".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 января, украинские воины ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363 070 военных.

Тем временем Силы специальных операций ВС Украины показали работу в Запорожском направлении. Отработали "Хаймарсом" по двух российских САУ "Нона-С".

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 470 террористов и уничтожили 68 единиц техники врага, в частности:

  • 7 танков;
  • 11 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • и не только.

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