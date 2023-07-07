ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку і розвивають успіх під Бахмутом: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Війська РФ 6 липня продовжували наступальні дії на лінії Сватове - Кремінна та південніше Кремінної. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагалися просунутися в районі н.п. Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового), н.п. Новоєгорівка (15 км на південний захід від Сватового), н.п. Кармазинівка (12 км на південний захід від Сватового) та н.п. Білогорівка (10 км на південь від Кремінної).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували атаки в районі Новоселівського та в Серебрянському лісництві на південь від Кремінної.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий зазначив, що російські окупанти активно намагаються прорвати оборонні рубежі наших сил на Куп'янсько-Лиманському фронті, використовуючи штурмові загони "Шторм-З", укомплектовані колишніми в'язнями.

Також Череватий заявив, що в цьому районі з боку противника діють елементи БАРС (Російського бойового резерву країни) та невказаних приватних військових компаній (ПВК).

Російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких нібито знято Центральний військовий округ (ЦВО) в районі Кремінної. Інший російський блогер стверджував, що підрозділи російської 3-ї гвардійської окремої бригади спеціального призначення завдають ударів по зміцненню ЗСУ в районі Кремінної.

Російські джерела стверджували, що 6 липня ЗСУ провели кілька контратак вздовж лінії Сватове - Кремінна. Представник Західної групи військ РФ Сергій Зибінський заявив, що частини 7-го гвардійського мотострілецького полку (11-й армійський корпус, Балтійський флот) та 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) нібито відбили атаки Сил оборони України під Новоселівським.

У Міноборони РФ розповідали, що частини Центрального угруповання військ нібито відбили атаки ЗСУ приблизно за 16 км на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Торського.

Ситуація у Донецькій області

З'явилися візуальні докази, які підтверджують просування ЗСУ на південний захід від Бахмута станом на 6 липня. Геолоковані кадри, опубліковані в четвер, показують, як російська артилерія завдає удару по українській бойовій машині піхоти на західній околиці Кліщіївки (приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута), що вказує на те, що ЗСУ сили досягли успіхів у цьому районі.

Російський "воєнкор" повідомив, що українські війська взяли під контроль кілька лісових масивів на захід від Кліщіївки та посилюють тиск на позиції військ РФ на південний захід від Бахмута.

Російські джерела стверджували, що сама Кліщіївка залишається під контролем військ РФ, а блогери поширили кадри, на яких кілька російських солдатів стверджують, що контролюють селище, а на околицях тривають запеклі бої.

У Генштабі ЗСУ додатково повідомили, що наші війська продовжили контрнаступальні операції на південь і на північ від Бахмута і зайняли нові позиції.

За словами прес-секретаря Східного угрупування військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, українські війська зберігають ініціативу навколо Бахмута та відтісняють війська РФ на північному та південному флангах Бахмута.

Війська РФ 6 липня продовжували наземні атаки навколо Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили атаки російських військ на південний захід від Бахмута в районі н.п. Іванівське (5 км на південний захід) та м. Біла Гора (14 км на південний захід), а також на північний захід від Бахмута в районі н. п. Берхівка (1 км на північний захід) та м. Богданівка (5 км на північний захід).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували на лінії Дубово-Василівка-Богданівка, та у напрямку Оріхово-Василівка. Російські джерела повідомили, що в цьому районі ведуть бої частини російських 331-го гвардійського повітряно-десантного полку (ВДВ) та 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот).

Війська РФ продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка - Донецьк. У Генштабі ЗСУ повідомив, що російські сили провели безуспішні наземні атаки в районі Авдіївки, Первомайського (на північно-західній околиці Донецька), Мар'їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Російський блогер стверджував, що війська РФ безуспішно намагалися атакувати південно-західні підступи до Авдіївки та Мар'їнки. "Народне ополчення" "ДНРівців" розмістило кадри, на яких 103-й мотострілковий полк (150-та мотострілецька дивізія, ПВО) завдає ударів по позиціях ЗСУ в районі Мар'їнки.

"Південна вісь". Ситуація у Запорізькій та Херсонській областях

Українські військові 6 липня вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, бійці вели наступальні дії у прикордонному районі Запорізької та Донецької областей та закріпили контроль над своїми новими позиціями.

Офіційний представник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що російські частини Східного угруповання військ відбивали атаки ЗСУ на південь від Великої Новосілки. Російські блогери стверджували, що 5 та 6 липня ЗСУ атакували позиції військ РФ у районі н. п. Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) та н.п. Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

На кадрах із геолокацією, опублікованих 5 липня, видно, що війська РФ, як і раніше, утримують позиції біля Приютного і, ймовірно, контролюють населений пункт.

Сили оборони України 6 липня продовжили контрнаступні дії у західній частині Запорізької області. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, наші війська вели наступ на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області) та закріплювали контроль над новими позиціями.

Представник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що їхні частини нібито відбили атаку українських військ у районі н.п. П'ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова).

Російські "воєнкори" продовжують давати суперечливі відомості про характер українських контрнаступних операцій у західній частині Запорізької області. Один російський блогер стверджував, що ЗСУ намагалися просунутися з П'ятихаток у бік Жереб'янки (27 км на південний захід від Оріхова) двома невеликими групами по 15 осіб у кожній.

Інші "воєнкори" стверджували, що великі українські угруповання нібито проводили хвилі безуспішних штурмів Жереб'янки групами до 50 осіб.

Також блогери критикували один одного за навмисне применшення української присутності у П'ятихатках, заявляючи, що ЗСУ зміцнилися у населеному пункті з 17 червня, незважаючи на неодноразові заяви РФ про те, що окупанти нібито зачистили населений пункт або не дозволили українським силам дістатися до нього.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ також вели штурми у напрямку н.п. Роботине (12 км на південь від Оріхова) та просунулися неточно у напрямку н.п. Вербове (18 км на південний схід від Оріхова).

Інший російський блогер стверджував, що ЗСУ взагалі не вели активних дій на Запорізькому напрямі за межами району П'ятихатки. Російські "воєнкори" також розповідали, що війська РФ провели контратаки на заході Запорізької області та нібито захопили раніше втрачені позиції в районі Роботине. Російські блогери, які в попередні дні повідомляли про невеликі контрнаступальні операції ЗСУ у західній частині Запорізької області, як правило, стверджують, що перебувають у контакті з російськими військами, які діють у цьому районі.

Війська РФ продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ біля Антонівського мосту на Херсонщині 6 липня. Джерело, пов'язане з російським БАРС-13, заявило, що російська авіація завдавала ударів по українських районах зосередження біля мосту на західній стороні річки Дніпро.

Перший заступник Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко 6 липня відвідав окуповану частину Херсонської області та привітав 387-й полк 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з нібито зачисткою від ЗСУ східного (лівого) берега в районі Антонівського мосту.

Відомий російський блогер нещодавно заявив, що війська РФ перекинули частини 7-ї дивізії ВДВ у невстановлене місце на Запорізькому напрямку, хоча не виключено, що окремі частини дивізії зараз розгорнуті на напрямках, що розходяться.

Наступальні дії ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За останній тиждень Сили оборони України звільнили ще 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на півдні.

Бійці ЗСУ під час просування мають успіх на північному та південному флангах у Бахмута. Також у пресі та соцмережах надходить інформація про часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що окупанти нібито змушені відступати.

Щодо ситуації на півдні країни, то, за словами спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напряму майора Валерія Шершня, наступальні дії ЗСУ призводить до регулярної передислокації ворожих сил, що створює хаос, який грає на руку українським захисникам.