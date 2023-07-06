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Грає на руку Силам оборони. У ЗСУ розповіли про хаос серед росіян на Південному напрямку

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Україна, Четвер 06 липня 2023 15:46
Грає на руку Силам оборони. У ЗСУ розповіли про хаос серед росіян на Південному напрямку Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Наступальні дії Збройних сил України на Південному напрямку призводить до регулярного передислокування ворожих сил, це створює хаос, який грає на руку Силам оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерія Шершня, яку приводить Military Media Center.

"Ворог змушений постійно передислоковувати свої підрозділи на Півдні в очікуванні чергового удару Сил оборони України, це створює хаос, яким користаються наші підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог не знає і не здогадується де може відбутися великий прорив, тому він передислоковує час від часу свої підрозділи, посилюючи ті чи інші напрямки.

"Це створює певну хаотику чим ми і користаємося", - додав Шершень.

Наступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

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