ЗСУ просуваються вперед під Роботиним, інколи на 300-400 метрів в день, - Штупун

Наступальна операція ЗСУ під Роботиним Запорізької області триває - в деякі дні Сили оборони просуваються на 300-400 метрів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає РБК-Україна .

Він зазначив, що рух вперед є, однак через насичену ворожу оборону він доволі важкий. ЗСУ просуваються "від лісопосадки до лісопосадки".

"Інколи на добу виходить 50-100 м. Інколи 300-400 метрів, але наші хлопці рухаються вперед. Важко. Ворог не дається просто так, хоча і зазнає важких втрат, особливо у техніці", - розповів Штупун.

Контранступ ЗСУ

З літа цього року ЗСУ активізували свої зусилля з деокупації територій. Наразі звільнено Роботине, Кліщіївку, Андріївку та низку інших населених пунктів.

Командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни прорвали оборону росіян біля Вербового Запорізької області.

Крім цього, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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