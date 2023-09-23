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ВСУ продвигаются вперед под Работиным, иногда на 300-400 метров в день, - Штупун

Суббота 23 сентября 2023 23:19
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ВСУ продвигаются вперед под Работиным, иногда на 300-400 метров в день, - Штупун Фото: ВСУ продвигаются возле Роботиного (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Наступательная операция ВСУ под Роботиным Запорожской области продолжается - в некоторые дни Силы обороны продвигаются на 300-400 метров.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает РБК-Украина.

Он отметил, что движение вперед есть, однако из-за насыщенной вражеской обороны оно довольно тяжелое. ВСУ продвигаются "от лесопосадки к лесопосадке".

"Иногда на сутки выходит 50-100 м. Иногда 300-400 метров, но наши ребята двигаются вперед. Трудно. Враг не дается просто так, хотя и несет тяжелые потери, особенно в технике", - рассказал Штупун.

Контранступ ВСУ

С лета этого года ВСУ активизировали свои усилия по деоккупации территорий. Сейчас освобождены Работино, Клещиевка, Андреевка и ряд других населенных пунктов.

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские воины прорвали оборону россиян возле Вербового Запорожской области.

Кроме этого, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения окупантов и их линий снабжения.

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Война России против Украины Запорожская область
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