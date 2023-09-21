ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка
Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема наші бійці вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.
"Динамічно відбувається боротьба і там, і там, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи й продовжуємо витісняти його з позицій", - розповів Євлаш.
За його словами, росіяни не відмовляються від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог зараз інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, адже вони дуже важливі для оборони Бахмута.
Відстань з Кліщіївки до Бахмута - 7 км. Оголення цього флангу дає ЗСУ нагоду більше завдавати артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їхніх командних пунктах та техніці.
"Вихід поблизу Андріївки й Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут - Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося й ускладниться в подальшому", - зазначив Євлаш.
Фото: траса Бахмут - Горлівка (google.com)
Він також розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та мають успіхи в районі Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.
Євлаш додав, що ЗСУ продовжує завдавати ударів там, де окупанти найменше цього очікують, і значно меншими силами в порівнянні з противником продовжують рухатися вперед попри домінування противника в повітрі.
За його словами, армія РФ несе у 7-8 разів більші втрати в обороні, ніж українська в наступі.
Оточення Бахмута
Ще у травні командувач Східним угрупованням військ Олександр Сирський говорив, що ЗСУ наближаються до оперативного оточення Бахмута.
При цьому, наприкінці липня експерт у коментарі РБК-Україна зазначав, що попри нестачу артилерії та, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил у районі Бахмуту очевидне, хоча зараз місто й не перебуває у прокрученні.
З іншого боку, якщо існуюча динаміка збережеться, то росіяни нарешті втратять Бахмут, адже ЗСУ створюють усі умови, щоб досягти цієї мети.
Також нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна розповідав про те, що коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", росіянам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики. При цьому казати про готовність до оперативного оточення Бахмута поки що зарано.
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