UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просуваються вперед біля Кремінної та Сватового, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові мають просування вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна - наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі", - розповів Гайдай.

За його словами, російські десантники, яких прислали до Кремінної, намагаються закріпитися і втримати місто.

Також окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Крім того, переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, а колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту.

Додамо, також ми писали, що українські військові продовжують тримати оборону у селищі Білогорівка Луганської області, але його як населеного пункту вже не існує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськСватовоКременная