Росіяни закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані трохи далі", - йдеться у заяві.

Гайдай додав, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження. Самі ж окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник області.

Гайдай зауважив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.