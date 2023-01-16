ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, - Гайдай

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 січня 2023 16:00
Росіяни закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд, - Гайдай Фото: Росіяни закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Колаборанти тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані трохи далі", - йдеться у заяві.

Гайдай додав, що українське командування розуміє плани росіян і діє на випередження. Самі ж окупанти закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд.

"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник області.

Гайдай зауважив, що будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, бо всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків.

Нагадаємо, що українські військові продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна. Вони також не дозволяють окупантам відновити втрачені позиції.

Українські військові продовжують тримати оборону у селищі Білогорівка (Луганська область), але його як населеного пункту вже не існує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години