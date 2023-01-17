ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватово, - Гайдай

Украинские военные имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватово. Куда враг постоянно подбрасывает силы, но ВСУ противодействуют врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"У Кременной и Сватово ситуация стабильная - наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно опрокидывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию", - рассказал Гайдай.
По его словам, российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город.
Также оккупанты пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на Сватовском и Кременском направлениях.
Кроме того, переодетые в форму украинских военных российские ДРГ пытались вклиниться в украинские оборонные редуты.
Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд, а коллаборанты бегут из населенных пунктов вблизи линии фронта.
Добавим, что мы писали, что украинские военные продолжают держать оборону в поселке Белогоровка Луганской области, но его как населенного пункта уже не существует.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.