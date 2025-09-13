Армія РФ атакує по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Армія РФ продовжує атакувати у Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а також на Сіверському, Куп'янському та Покровському напрямках, але безрезультатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

12 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Речник української бригади, що діє на Сумському напрямку, повідомив, що наступальна активність російських військ на цьому напрямку зменшилася завдяки успішним оборонним операціям України. Російські війська нещодавно почали використовувати безпілотні наземні транспортні засоби для забезпечення логістики наземних штурмів.

Також російські війська не досягли прогресу на півночі Харківської області.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися у західному Вовчанську. 11 та 12 вересня війська РФ атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового.

На Куп'янському напрямку війська РФ продовжують атакувати, але без відчутного результату.

Командир українського полку безпілотників, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що українські війська повністю контролюють Куп'янськ, але російські війська часто атакують цей район. Вони намагаються увійти до Куп'янська, перетинаючи річку Оскіл на саморобних плавзасобах, і не можуть використовувати понтонні переправи. Російські військові продовжують спроби проникнути до Куп'янська, одягнені в цивільний одяг, щоб робити пропагандистські фотографії та штучно роздмухувати просування російських військ до Куп'янська.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Речник української бригади, що діє на цьому напрямку, повідомив, що російські військові ховаються в підвалах в очікуванні підкріплення.

Українські та російські війська б'ються за те, щоб вивісити свої відповідні прапори на церкві в Зарічному. Російські війська все частіше намагаються проникнути в ближній тил ЗСУ та обійти передові українські позиції.

12 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.

Речник 11-го армійського корпусу України підполковник Дмитро Запорожець 11 вересня повідомив, що українські сили 10 вересня відбили посилений взвод російської механізованої атаки на Сіверському напрямку, що складалася з двох танків, трьох бронетранспортерів та 11 мотоциклів. Російські війська активніші на північ від Сіверська в районі Серебрянського лісу, оскільки вони намагаються обійти Сіверськ, а не атакувати його лоб в лоб. Вони активізують діяльність, щоб закріпитися поблизу Сіверська до початку сезону дощів.

Також не вдалось армії РФ просунутись і на Покровському напрямку.

Український десантно-штурмовий корпус, що діє на Покровському напрямку, 12 вересня повідомив, що російські війська посилюють тиск на південь від Покровська та все частіше використовують цивільні транспортні засоби для проведення ротацій військ у цьому районі.

Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що російські війська мають на меті захопити Родинське та Красний Лиман, щоб оточити Мирноград та розпочати штурм північної околиці міста.

12 вересня російські війська продовжили наступальні операції на сході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Війська РФ продовжували наступальні операції на північний схід від Гуляйполя поблизу Полтавки та Ольгівського, а також у напрямку Новоіванівки.