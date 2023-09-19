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ЗСУ просуваються неухильно та послідовно. Міллі заперечив заяви про "провал" контрнаступу

Вівторок 19 вересня 2023 12:55
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ЗСУ просуваються неухильно та послідовно. Міллі заперечив заяви про "провал" контрнаступу Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вже подолали кілька ліній оборони російських окупантів. Вони досягають часткового успіху та неухильно просуваються вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марка Міллі в інтерв'ю CNN.

"Знаю, є деякі коментарі, що "наступ провалився". Він не провалився. Він досяг принаймні часткового успіху", - сказав він.

Міллі зазначив, що українські захисники вже пройшли кілька ліній оборони окупантів. За його словами, вони ще мають час до того, як погодні умови погіршаться.

На думку генерала, українські військові ведуть контрнаступ досить послідовно. Він зазначив, що наступ України хоч і повільніший, ніж очікувалося, але наші воїни просуваються неухильно.

"Є стійкий прогрес. Як я й говорив місяці тому, це буде довго, важко і криваво через природу цього конкретного бою, типу оборони, яку збудували росіяни, та можливостей українців", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові розпочали контрнаступ на початку червня. На основному напрямі, південному, вони звільнили вже 260 кв. км території.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що першу оборонну лінію на південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом можна завершити ще до настання зими.

Додамо, що Міллі зазначав, що для перемоги Україні слід вигнати понад 200 тисяч російських окупантів.

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