ВСУ продвигаются неуклонно и последовательно. Милли отрицает заявления о "провале" контрнаступления

Украинские военные уже преодолели несколько линий обороны российских оккупантов. Они добиваются частичного успеха и неуклонно продвигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли в интервью CNN .

"Знаю, есть некоторые комментарии, что "наступление провалилось". Оно не провалилось. Он достиг по крайней мере частичного успеха", - сказал он.

Милли отметил, что украинские защитники уже прошли несколько линий обороны оккупантов. По его словам, у них еще есть время до того, как погодные условия ухудшатся.

По мнению генерала, украинские военные ведут контрнаступление достаточно последовательно. Он отметил, что наступление Украины хоть и медленнее, чем ожидалось, но наши воины продвигаются неукоснительно.

"Есть устойчивый прогресс. Как я и говорил месяцы назад, это будет долго, тяжело и кроваво из-за природы этого конкретного боя, типа обороны, которую построили россияне, и возможностей украинцев", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные начали контрнаступление в начале июня. На основном направлении, южном, они освободили уже 260 кв. км территории.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что первая оборонная линия на южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом можно завершить еще до наступления зимы.

Добавим, что Милли отмечал, что для победы Украине следует выгнать более 200 тысяч российских оккупантов.

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