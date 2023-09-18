Україні для перемоги треба вигнати понад 200 000 російських солдатів, - Міллі

На окупованій території України зараз перебуває близько 200 тисяч російських окупантів. Українським військовим може знадобитися багато сил і часу, щоб повністю їх вигнати.

За його словами, повна перемога України над Росією може зайняти багато часу. Адже для повної перемоги необхідно видворити всіх російських окупантів, а це є "високою планкою".

"В окупованій частині України понад 200 000 російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ, хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі. Навіть якщо вони будуть повністю досягнуті, то ЗСУ не виб'ють усіх росіян, що є більшою стратегічною метою, поставленою президентом Зеленським", - заявив Міллі.

На його думку, під час поточного контрнаступу не вийде повністю повернути контроль над усіма територіями. Але він не став робити прогнози з приводу того, скільки насправді є часу в українських захисників.

Міллі дійшов висновку, що конфлікт не закінчиться найближчим часом.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Сили оборони України з початку наступу на основному напрямі, південному, вже звільнили 260 кв. км території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він знає, де ЗСУ мають намір потужно прорвати оборону, проте не може ділитися цією інформацією зі ЗМІ.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.

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