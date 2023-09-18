Буданов спрогнозував, коли ЗСУ розірвуть сухопутний коридор у Крим

Першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом можна завершити ще до настання зими.

Як зазначається у публікації, Росія у відчаї виділяє недостатньо укомплектовані резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня. "Всупереч тому, що заявляє РФ, вона абсолютно не має стратегічного резерву", - сказав Буданов.

За його словами, 25-та загальновійськова армія Росії, яка зараз соковито перекидається на східний фронт у районі Лимана та Куп'янська, укомплектована на 80% за особовим складом на 55% озброєння.

Повільний темп наступу проти супротивника, що окопався і добре підготовлений, - просто відображення реальності, сказав Буданов. Він не розуміє тих, хто прогнозував швидкий крах російських позицій. "Олівець міцний чи слабкий? Це залежить від того, як ви на це подивіться". Контрнаступ триває. Україна ще має час. До початку сезону бездоріжжя залишилося більше місяця. "І це факт", - сказав начальник ГУР Міноборони.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. За цей час удалося звільнити близько десяти населених пунктів. Командувач угрупуванням "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони. За його словами, на першу лінію Росія витратила близько 60% часу та ресурсів, на другу та третю - по 20%. Тому наші війська можуть прорвати швидше.

Раніше голова управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські ресурси вичерпуються, економіка РФ протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться в 2026-му, "можливо, раніше".

При цьому Буданов не сподівається, що Російська Федерація колись здасться своєю волею.