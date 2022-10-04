ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 16:39
ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просуваються у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 04 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.

Таким чином, можна вважати, що військові на цій ділянці фронту успішно форсували річку Інгулець. На окремих ділянках військовим вдалося просунутись на майже 13 кілометрів.

ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій

У "сіру зону" перейшли Костирка, Черешневе, Нововосресенське, Новомиколаївка, Іщенка. Підрозділи окупантів, скоріш за все, вийшли з них.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України над двома селами в Херсонській області.

Також, вчора, 3 жовтня, наші воїни зайшли в село Шевченківка Херсонської області. Водночас про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо ще позавчора.

Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини