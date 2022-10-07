ЗСУ просуваються у Харківській області: оновлена карта бойових дій

У п'ятницю, 7 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися у Харківській області, неподалік звільненого Куп'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Підрозділи Збройних сил України зайшли в населений пункт Подоли у Харківській області. Він майже впритул розташований до звільненого раніше Куп'янська.
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області. Українським бійцям уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці звільнили селище Торське, яке знаходиться поблизу Кремінної .
За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські війська вже почали підготовку до оборони Кременної. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування.
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