ЗСУ просуваються у Харківській області: оновлена карта бойових дій

У п'ятницю, 7 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися у Харківській області, неподалік звільненого Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

Підрозділи Збройних сил України зайшли в населений пункт Подоли у Харківській області. Він майже впритул розташований до звільненого раніше Куп'янська.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.