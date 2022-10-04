Росіяни готуються до оборони Кремінної: Гайдай розкрив деталі

Він наголосив, що Кремінна - стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати і в бік Старобільська, і в бік Рубіжного та Сєвєродонецька.

"У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидують міни "пелюстки", мінують дороги, мінують будинки. Ну, тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України", - розповів Гайдай.