ВСУ продвигаются в Харьковской области: обновлена карта боевых действий

В пятницу, 7 октября, украинские военные продолжили активно продвигаться в Харьковской области, неподалеку от освобожденного Купянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .
Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в населенный пункт Подолы в Харьковской области. Он почти вплотную расположен к освобожденному ранее Купянску.
На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.
Напомним, что Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским бойцам уже удалось уволить несколько населенных пунктов.
Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы освободили поселок Торское, который находится вблизи Кременной .
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска уже начали подготовку к обороне Кременной. Там наблюдается множество вражеских солдат и массовые минирования.
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