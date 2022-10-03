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ЗСУ просуваються у двох областях: оновлена карта бойових дій

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 20:09
ЗСУ просуваються у двох областях: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просуваються у двох областях (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, українські військові почали активно просуватись та займати населені пункти Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

У Харківській області підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населенних пунктів, а саме Глущенкове, Андріївку, Ізюмське, Дружелюбівку та частину Червоного Ставу. Населені пункти розташовані за 20 кілометрів від Борової, в яку сьогодні теж зайшли українські військові.

У "сіру зону" перейшли села Греківка та Макіївка Луганської області, оскільки скоріш за все звідти вийшлі російські військові.

ЗСУ просуваються у двох областях: оновлена карта бойових дій

У Херсонській області ЗСУ також просуваються та зайшли у Новоалександрівку, Гаврилівку, Любимівку, Петрівку. На деяких позиціях військові просунулись від 10 до 15 кілометрів вперед. У "сіру зону" перейшли Біляївка та Українка.

ЗСУ просуваються у двох областях: оновлена карта бойових дій

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові зайняли Борову у Харківській області.

Вчора стало відомо, що українські військові звільниили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

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