ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 20:09
ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий Фото: ВСУ продвигаются в двух областях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 октября, украинские военные начали активно продвигаться и занимать населенные пункты Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов, а именно Глущенково, Андреевку, Изюмское, Дружелюбовку и часть Червоного Става. Населённые пункты расположены в 20 километрах от Боровой, в которую сегодня тоже вошли украинские военные.

В "серую зону" перешли села Грековка и Макеевка Луганской области, поскольку, скорее всего, оттуда вышли российские военные.

ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий

В Херсонской области ВСУ также продвигаются и зашли в Новоалександровку, Гавриловку, Любимовку, Петровку. На некоторых позициях военные продвинулись от 10 до 15 километров вперед. В "серую зону" перешли Беляевка и Украинка.

ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, сегодня украинские военные заняли Боровую в Харьковской области.

Вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Херсонская область Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться