ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку, мають успіхи, - Сирський

Як пише Сирський, на відео можна побачити роботу снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Військовий ліквідував ворога одним пострілом з 1200 метрів.

Також наші воїни приземлили один з ворожих БпЛА, який полював за військовими під час роботи снайпера.

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 08.07 о 14.16 (deepstatemap)

Ситуація на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про те, що 6 липня нашим воїнам вдалось просунутись на вищезгаданому напрямку на понад кілометр. Також бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про те, чи варто чекати на швидке звільнення Бахмуту, - читайте у матеріалі РБК-Україна.