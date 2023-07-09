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ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку, мають успіхи, - Сирський

Фото: ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку, мають успіхи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни мають успіхи й продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Місцями ворог опиняється в пастці.

Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Сирський, на відео можна побачити роботу снайпера групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Військовий ліквідував ворога одним пострілом з 1200 метрів.

Також наші воїни приземлили один з ворожих БпЛА, який полював за військовими під час роботи снайпера.

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 08.07 о 14.16 (deepstatemap)

Ситуація на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про те, що 6 липня нашим воїнам вдалось просунутись на вищезгаданому напрямку на понад кілометр. Також бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про те, чи варто чекати на швидке звільнення Бахмуту, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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