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ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, имеют успехи, - Сырский

Фото: ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении, имеют успехи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины преуспевают и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Местами враг оказывается в ловушке.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Военный ликвидировал врага одним выстрелом с 1200 метров.

Также наши воины приземлили один из враждебных БПЛА, охотившийся за военными во время работы снайпера.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 08.07 в 14.16 (deepstatemap)

Ситуация на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о том, что 6 июля нашим воинам удалось продвинуться на вышеупомянутом направлении более чем на километр. Также бойцы также имеют частичный успех в районе Клещеевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Подробнее о том, стоит ли ждать скорого освобождения Бахмута, - читайте в материале РБК-Украина.

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