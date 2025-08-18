ЗСУ просунулися вперед і зачистили шість населених пунктів на Донеччині, - Генштаб

З 4 по 17 серпня українські військові спільно з підрозділами 1-го корпусу НГУ «Азов» повністю зачистили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

У результаті боїв російські війська втратили майже тисячу військових убитими, понад 350 пораненими, ще 37 окупантів потрапили в полон.

Також підрозділи ЗСУ знищили і пошкодили 11 танків, 8 бойових броньованих машин, понад сотню одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, 22 гармати та 106 безпілотників.

На напрямку Добропілля тривають стабілізаційні заходи. Лише за минулу добу українські військові взяли в полон ще сімох російських військових.

Окрім того, силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами було зачищено місто Покровськ від залишків російських диверсійних груп.

Українські підрозділи також просунулися вперед на кількох ділянках і закріпилися на нових позиціях.