ВСУ продвинулись вперед и зачистили шесть населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб

С 4 по 17 августа украинские военные совместно с подразделениями 1-го корпуса НГУ "Азов" полностью зачистили села Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

В результате боев российские войска потеряли почти тысячу военных убитыми, более 350 ранеными, еще 37 оккупантов попали в плен.

Также подразделения ВСУ уничтожили и повредили 11 танков, 8 боевых бронированных машин, более сотни единиц автомобильной техники, одну реактивную систему залпового огня, 22 пушки и 106 беспилотников.

На направлении Доброполье продолжаются стабилизационные мероприятия. Только за минувшие сутки украинские военные взяли в плен еще семерых российских военных.

Кроме того, силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск вместе со смежными подразделениями был зачищен город Покровск от остатков российских диверсионных групп.

Украинские подразделения также продвинулись вперед на нескольких участках и закрепились на новых позициях.