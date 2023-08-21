ЗСУ просунулися на півдні та ведуть контрнаступ на двох ділянках фронту, - ISW

Фото: карти (understandingwar.org)

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України в останні місяці активізували свої зусилля щодо деокупації наших територій, та мали успіхи одразу на кількох напрямках.

Так, останніми днями українські військові продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

А 17 серпня росіяни втратили на Таврійському напрямку 234 солдати та техніки.

Додамо, що вчора аналітики DeepState також повідомляли про успіхи ЗСУ на Запорізькому та Бердянському напрямках, де наші бійці просунулися біля Роботино та Урожайного.

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