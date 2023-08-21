ЗСУ просунулися на півдні та ведуть контрнаступ на двох ділянках фронту, - ISW

ЗСУ просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області, а також ведуть контрнаступ ще на двох напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили шість українських штурмів поблизу Вільшани, Синьківки та Іванівки (км на схід від Куп’янська) Харківської області та Новоселівського Луганської області (15 км на північний захід від Сватового).
Також ЗСУ атакували біля Торського (15 км на захід від Кремінної), Білогорівки та Серебрянського лісу на південь від Кремінної.
ЗСУ наступали
Сили оборони України в останні місяці активізували свої зусилля щодо деокупації наших територій, та мали успіхи одразу на кількох напрямках.
Так, останніми днями українські військові продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.
А 17 серпня росіяни втратили на Таврійському напрямку 234 солдати та техніки.
Додамо, що вчора аналітики DeepState також повідомляли про успіхи ЗСУ на Запорізькому та Бердянському напрямках, де наші бійці просунулися біля Роботино та Урожайного.
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