ВСУ продвинулись на юге и ведут контрнаступление на двух участках фронта, - ISW

ВСУ продвинулись к окраинам Роботиного в Запорожской области, а также ведут контрнаступление еще в двух направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Минобороны России заявило, что российские войска отразили шесть украинских штурмов вблизи Ольшаны, Синковки и Ивановки (км восточнее Купянска) Харьковской области и Новоселовского Луганской области (15 км северо-западнее Сватового).
Также ВСУ атаковали возле Торского (15 км к западу от Кременной), Белогоровки и Серебрянского леса к югу от Кременной.
ВСУ наступали
Силы обороны Украины в последние месяцы активизировали свои усилия по деоккупации наших территорий и имели успехи сразу на нескольких направлениях.
Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.
Добавим, что вчера аналитики DeepState также сообщали об успехах ВСУ на Запорожском и Бердянском направлениях, где наши бойцы продвинулись у Роботино и Урожайного.
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