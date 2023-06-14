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ЗСУ просунулися південніше Бахмута і в Запорізькій області, - DeepState

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Середа 14 червня 2023 02:42
ЗСУ просунулися південніше Бахмута і в Запорізькій області, - DeepState Фото: ЗСУ просунулися південніше Бахмута і в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в ході боїв змогли просунутися південніше Бахмута, в районі Кліщіївки, а також у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.

ЗСУ просунулися південніше Бахмута і в Запорізькій області, - DeepStateЗа даними аналітиків DeepState, підрозділам ЗСУ вдалося просунутися на відстань від 1 до 2,6 кілометри біля сіл Кліщіївка та Андріївка, на південь від Бахмута Донецької області. Площа звільненої території складає 7,51 кв. кілометрів.

ЗСУ просунулися південніше Бахмута і в Запорізькій області, - DeepStateКрім того, українські військові мають незначні успіхи у села Новоданилівка Запорізької області в районі траси Запоріжжя-Маріуполь, що приблизно за 8 кілометрів на південь від Оріхова.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямах. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів – три у Запорізькій області та чотири у Донецькій.

Намагаючись сповільнити просування ЗСУ, окупанти мінують та підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські військові.

Також США анонсували новий пакет військової допомоги, який включатиме бронемашини Stryker та Bradley. Вони можуть замінити пошкоджені одиниці в ході контрнаступу.

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