ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ продвинулись южнее Бахмута и в Запорожской области, - DeepState

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 02:42
ВСУ продвинулись южнее Бахмута и в Запорожской области, - DeepState Фото: ВСУ продвинулись южнее Бахмута и в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в ходе боев смогли продвинуться южнее Бахмута, в районе Клещиевки, а также в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

ВСУ продвинулись южнее Бахмута и в Запорожской области, - DeepStateПо данным аналитиков DeepState, подразделениям ВСУ удалось продвинуться на расстояние от 1 до 2,6 километра у сел Клещиевка и Андреевка, южнее Бахмута Донецкой области. Площадь освобожденной территории составляет 7,51 кв. километров.

ВСУ продвинулись южнее Бахмута и в Запорожской области, - DeepStateКроме того, украинские военные имеют незначительные успехи у села Новоданиловка Запорожской области в районе трассы Запорожье-Мариуполь, что примерно в 8 километрах на юг от Орехова.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

Пытаясь замедлить продвижение ВСУ, оккупанты минируют и взрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские военные.

Также США анонсировали новый пакет военной помощи, который будет включать бронемашины Stryker и Bradley. Они могут заменить поврежденные единицы в ходе начавшегося контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Карта боевых действий Контрнаступление ВСУ
NEWS
Зеленский об ударе по Кривому Рогу: в одной из ракет были иностранные компоненты
Зеленский об ударе по Кривому Рогу: в одной из ракет были иностранные компоненты
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны