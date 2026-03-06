ЗСУ просунулися на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Українські війська нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка - Дружківка на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські сили нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка - Дружківка.

Геолокавані відео, опубліковані 3-4 березня, свідчать, що українські підрозділи прорвалися вперед на південний схід і південь від Костянтинівки.

Геолоковані кадри, оприлюднені 3 березня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військових на південний схід від Костянтинівки - у районі, який аналітики раніше оцінювали як такий, де окупанти могли просунутися.

Водночас позначені на карті зони російського проникнення не означають повного контролю території - у межах цих районів можуть залишатися позиції українських сил.

Фото: ЗСУ просунулися в районі Костянтинівка-Дружківка (карта ISW)

Кадри від 3 березня також показують удари російських військ на півдні та південному сході Костянтинівки - по районах, у яких загарбники раніше заявляли про свій контроль.

Командир українського батальйону, який воює в районі Костянтинівка - Дружківка, 5 березня повідомив, що російські війська частково відновили свої комунікаційні можливості - приблизно на 50 - 60 відсотків, який був до відключення Starlink.

За його словами, окупанти встановлюють Wi-Fi-мости та розміщують спрямовані антени на важливих тактичних висотах.

На інших напрямках лінія фронту не змінилася.

Речник української бригади, яка воює на Покровському напрямку, повідомив, що загарбники зменшили інтенсивність спроб проникнення. Ймовірна причина - нестача наземних безпілотних машин, які використовуються для логістичної підтримки передових штурмових груп.