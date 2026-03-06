ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ просунулися на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

10:10 06.03.2026 Пт
2 хв
Силам оборони вдається не лише стримувати ворога, але й повертатися втрачені позиції
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ просунулися на одному з напрямків: огляд фронту від ISW Фото: ЗСУ просунулися в районі Костянтинівка-Дружківка (Getty Images)

Українські війська нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка - Дружківка на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські сили нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка - Дружківка.

Геолокавані відео, опубліковані 3-4 березня, свідчать, що українські підрозділи прорвалися вперед на південний схід і південь від Костянтинівки.

Геолоковані кадри, оприлюднені 3 березня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військових на південний схід від Костянтинівки - у районі, який аналітики раніше оцінювали як такий, де окупанти могли просунутися.

Водночас позначені на карті зони російського проникнення не означають повного контролю території - у межах цих районів можуть залишатися позиції українських сил.

ЗСУ просунулися на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Фото: ЗСУ просунулися в районі Костянтинівка-Дружківка (карта ISW)

Кадри від 3 березня також показують удари російських військ на півдні та південному сході Костянтинівки - по районах, у яких загарбники раніше заявляли про свій контроль.

Командир українського батальйону, який воює в районі Костянтинівка - Дружківка, 5 березня повідомив, що російські війська частково відновили свої комунікаційні можливості - приблизно на 50 - 60 відсотків, який був до відключення Starlink.

За його словами, окупанти встановлюють Wi-Fi-мости та розміщують спрямовані антени на важливих тактичних висотах.

На інших напрямках лінія фронту не змінилася.

Речник української бригади, яка воює на Покровському напрямку, повідомив, що загарбники зменшили інтенсивність спроб проникнення. Ймовірна причина - нестача наземних безпілотних машин, які використовуються для логістичної підтримки передових штурмових груп.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Так, з 1 січня українські війська звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів.

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку року Україна звільнила 460 квадратних кілометрів території.

Раніше подібну заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що у лютому Сили оборони відновили контроль над більшою територією, ніж захопили російські війська.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Донецька область Константиновка Дружковка Війна в Україні
Новини
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні