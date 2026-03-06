ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ продвинулись на одном из направлений: обзор фронта от ISW

10:10 06.03.2026 Пт
2 мин
Силам обороны удается не только сдерживать врага, но и возвращать утраченные позиции
aimg Татьяна Степанова
ВСУ продвинулись на одном из направлений: обзор фронта от ISW Фото: ВСУ продвинулись в районе Константиновка-Дружковка (Getty Images)

Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка - Дружковка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские силы недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка - Дружковка.

Геолокационные видео, опубликованные 3-4 марта, свидетельствуют, что украинские подразделения прорвались вперед на юго-восток и юг от Константиновки.

Геолокационные кадры, обнародованные 3 марта, показывают, что российские войска наносят удары по украинским военным на юго-восток от Константиновки - в районе, который аналитики ранее оценивали как такой, где оккупанты могли продвинуться.

В то же время обозначенные на карте зоны российского проникновения не означают полного контроля территории - в пределах этих районов могут оставаться позиции украинских сил.

ВСУ продвинулись на одном из направлений: обзор фронта от ISW

Фото: ВСУ продвинулись в районе Константиновка-Дружковка (карта ISW)

Кадры от 3 марта также показывают удары российских войск на юге и юго-востоке Константиновки - по районам, в которых захватчики ранее заявляли о своем контроле.

Командир украинского батальона, который воюет в районе Константиновка - Дружковка, 5 марта сообщил, что российские войска частично восстановили свои коммуникационные возможности - примерно на 50 - 60 процентов, который был до отключения Starlink.

По его словам, оккупанты устанавливают Wi-Fi-мосты и размещают направленные антенны на важных тактических высотах.

На других направлениях линия фронта не изменилась.

Представитель украинской бригады, которая воюет на Покровском направлении, сообщил, что захватчики уменьшили интенсивность попыток проникновения. Вероятная причина - нехватка наземных беспилотных машин, используемых для логистической поддержки передовых штурмовых групп.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что за последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времени летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли.

Так, с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года Украина освободила 460 квадратных километров территории.

Ранее подобное заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что в феврале Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем захватили российские войска.

