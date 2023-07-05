ЗСУ просунулися біля Бахмута та Авдіївки: карти боїв DeepState

Українські військові останнім часом просунулися на трьох напрямках у районі Бахмута та Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState .

Так, підрозділам ЗСУ вдалося взяти під контроль територію довжиною до 800 метрів площею близько 0,61 кв. км на північ від Досвідченого. Таким чином, вдасться дещо знизити тиск окупантів на Авдіївку та зміцнити південний фланг українських військ.

Також згідно з звітом DeepState, українські військові дещо просунулися на схід на північ від Бахмута і вийшли на південну околицю села Берхівка. Крім того, ЗСУ значно наблизилися до західної околиці Кліщіївки, що на південь від Бахмута Донецької області.

Літній контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки або щось таке. Щодня, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

Незважаючи на багаторівневу лінію оборони росіян, українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на півдні.