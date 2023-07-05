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ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки: карты боев DeepState

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Среда 05 июля 2023 06:09
ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки: карты боев DeepState Фото: ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за последнее время продвинулись на трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты DeepState.

ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки: карты боев DeepStateТак, подразделениям ВСУ удалось взять под контроль территорию протяженностью до 800 метров площадью около 0,61 кв. км севернее Опытного. Таким образом, удастся несколько снизить давление оккупантов на Авдеевку и укрепить южный фланг украинских войск.

ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки: карты боев DeepStateТакже согласно отчету DeepState, украинские военные несколько продвинулись на восток севернее Бахмута и вышли на южную окраину села Берховка. Кроме того, ВСУ значительно приблизились к западной окраине Клещиевки, что южнее Бахмута Донецкой области.

ВСУ продвинулись возле Бахмута и Авдеевки: карты боев DeepStateЛетнее контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Несмотря на многоуровневую линию обороны россиян, украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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