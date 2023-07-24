ЗСУ просунулись від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку

Українські військові здобули частковий успіх та просунулись від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

"У ході наступальної операції угрупування "Таврія" на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське", - сказав він.

Тим часом на Мелітопольському напрямку без змін. У зв'язку з щільним мінуванням наші групи розгородження та штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження, а решта ударних підрозділів закріплюється на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій.

При цьому росіяни зосереджують основні зусилля на запобіганні покроковому просуванню українських військ.

Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію в околицях Приютного.

Росіяни також завдали авіаударів по околицях Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка. З артилерії було обстріляно Новодар'ївку, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївку і Степове Запорізької області.

За минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів позицій українських бійців. Ворог 13 разів атакував на Мар'їнському напрямку. На цього напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ в околицях Красногорівки та Мар'їнки

Ворог провів невдалі атаки довкола Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів поблизу Благодатного та Макарівки.

Поряд з тим, на одному з відтинків оборони і в результаті вдалого контрвипаду локального характеру наші штурмовики просунулись у бік противника та покращили тактичне положення.

Під сильним вогнем ворожих літаків та артилерії ЗСУ успішно відбили атаки росіян в околицях Авдіївки та Невельського. Водночас ворог обстріляв з артилерії понад 10 прилеглих населених пунктів, зокрема, Карлівку, Сєверне та Невельське.

Загалом протягом минулої доби росіяни 14 разів атакували наші позиції та здійснив 504 обстріли.

Втрати ворога

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1294 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали:

безповоротні - 63 окупанти,

санітарні - 110

полонені - 4

Українські військові знищили 21 одиницю озброєння та військової техніки противника, зокрема, танк, 5 ББМ, 4 гаубиці "Мста-Б", 2 гармати "Гіацинт-Б" та автомобільну техніку. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Підрозділи ППО також знищили два дрони - Supercam та "Орлан-30".

Контрнаступ ЗСУ

За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 кв. км території на півдні, а за минулий тиждень просунулись на 12 кв. км. Наші бійці ведуть наступальні операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

На Бахмутському напрямку за час наступу українські бійці звільнили близько 35 кв. км території, а минулого тижня - 4 кв. км. Головні бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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