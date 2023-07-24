ВСУ продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении

Украинские военные достигли частичного успеха и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского .

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на Бердянском направлении наши ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра. Идут упорные бои за Старомайорское", - сказал он.

Между тем на Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием наши группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям.

При этом россияне сосредотачивают основные усилия на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного.

Россияне также нанесли авиаудары по окрестностям Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка. Из артиллерии были обстреляны Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

За прошедшие сутки в Донецкой области произошло 285 обстрелов позиций украинских бойцов. Враг 13 раз атаковал на Марьинском направлении. В этом направлении ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в окрестностях Красногоровки и Марьинки.

Враг провел неудачные атаки вокруг Новомихайловки и нанес авиационных ударов вблизи Благодатного и Макаровки.

Вместе с тем, на одном из отрезков обороны и в результате удачного контрвыпада локального характера наши штурмовики продвинулись в сторону противника и улучшили тактическое положение.

Под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии ВСУ успешно отразили атаки россиян в окрестностях Авдеевки и Невельского. В то же время враг обстрелял из артиллерии более 10 близлежащих населенных пунктов, в частности, Карловку, Северное и Невельское.

Всего за прошедшие сутки россияне 14 раз атаковали наши позиции и совершили 504 обстрела.

Потери врага

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1294 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили:

безвозвратные - 63 оккупанта,

санитарные - 110

пленные - 4

Украинские военные уничтожили 21 единицу вооружения и военной техники противника, в частности, танк, 5 ББМ, 4 гаубицы "Мста-Б", 2 пушки "Гиацинт-Б" и автомобильную технику. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

Подразделения ПВО также уничтожили два дрона - Supercam и "Орлан-30".

Контрнаступление ВСУ

За время наступления Силы обороны освободили более 192 кв. км территории на юге, а за прошедшую неделю продвинулись на 12 кв. км. Наши бойцы ведут наступательные операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские бойцы освободили около 35 кв. км территории, а на прошлой неделе - 4 кв. км. Главные бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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