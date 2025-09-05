РФ готує наступ на три міста Донеччини: у ЗСУ озвучили нові завдання окупантів

Російське військове командування поставило нову задачу перед окупантами - захопити одразу три міста Донеччини впродовж осені. Мова про Покровськ, Мирноград та Добропілля.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі телемарафону.

Наразі головна мета ворога - встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією. Росіяни там формують так званий "коридор" від Никанорівки та Маяка у напрямку Добропілля та стягують туди додаткові резерви.

"У них є ризик, що наші сили переріжуть цю ‘кишку’, тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту", - зазначив Бєльський.

За його словами, першим об’єктом атаки визначено Добропілля. У випадку, якщо росіяни зможуть його окупувати, то надалі планують зосередити зусилля на Мирнограді та Покровську. Потім Росія планує оточити Костянтинівку, щоб відрізати українські логістичні маршрути.

Бєльський розповів, що ворог зазнає значних втрат - лише за минулу добу на Покровському напрямку було ліквідовано 153 окупантів.