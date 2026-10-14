ЗСУ прорвалися вперед на Сумщині, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними американських аналітиків, бійці ЗСУ прорвалися на північний схід від Сум. Це також підтверджують геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 12 жовтня. На них зафіксовано просування українських воїнів на південний схід від Юнаківки, розташованої на північний схід від обласного центру.

Також повідомляється, що на півночі Харківської області російські війська 12 та 13 жовтня продовжували наступальні дії, однак марно.

Поблизу Куп'янська окупанти й надалі використовують українських цивільних як живий щит, щоб полегшити власний відступ. Такі дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

За даними джерела, яке висвітлює діяльність Західного угруповання військ РФ, 13 жовтня росіяни також атакували на південний схід від Борової. Але команда ISW не знайшла підтверджень просування окупантів на цій ділянці фронту.

На Лиманському напрямку 12 та 13 жовтня російські війська зосередили атаки на самому Лимані та північніше міста, у напрямку Колодязів. Проте закріпитися на нових позиціях їм не вдалося через контратаки українських захисників.

Також російські військові нещодавно намагалися проникнути на українські позиції на північний захід від Часового Яру. Після цієї спроби, за оцінкою ISW, українські сили завдали удару по російських позиціях у східній частині Клинового. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 жовтня.

На Костянтинівському напрямку 12 та 13 жовтня окупанти атакували в межах міста, на захід від нього та на південний захід від Дружківки. Однак жодного просування на цих ділянках не зафіксовано.

Крім того, російські війська нещодавно здійснили спроби інфільтрації на південь від Добропілля. У відповідь українські захисники завдали ударів по російських військових у західних частинах Матяшевого та Світлого, розташованих на південь від міста.

На Олександрівському напрямку 12 та 13 жовтня російські війська продовжували наступальні дії, але не досягли успіхів. Українські сили проводили контратаки в напрямку Федорівки.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти також намагалися наступати 11 та 12 жовтня, однак просунутися вперед не змогли.